Вагон поезда дальнего следования загорелся в Берлине

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из вагонов поезда дальнего следования загорелся 19 октября в Берлине. На данный момент известно о трех пострадавших. Об этом сообщила в Twitter пожарная служба города.

Инцидент по неизвестной пока причине произошел на станции "Бельвю" в центре Берлина. Ранее сообщалось о том, что возгорание произошло в городской электричке.

По информации газеты Berliner Morgenpost , загорелся один из вагонов специального поезда для болельщиков футбольного клуба "Фрайбург" из одноименного города, которые приехали в Берлин на матч со столичным "Унионом".

Над станцией "Бельвю" кружат несколько вертолетов, на месте находятся более 10 скорых. Приостановлено движение поездов по некоторым линиям городской электрички.-0-