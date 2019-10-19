Вагон поезда дальнего следования загорелся в Берлине

Фото Berliner Morgenpost
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из вагонов поезда дальнего следования загорелся 19 октября в Берлине. На данный момент известно о трех пострадавших. Об этом сообщила в
Инцидент по неизвестной пока причине произошел на станции "Бельвю" в центре Берлина. Ранее сообщалось о том, что возгорание произошло в городской электричке.
По информации газеты
Над станцией "Бельвю" кружат несколько вертолетов, на месте находятся более 10 скорых. Приостановлено движение поездов по некоторым линиям городской электрички.-0-