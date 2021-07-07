Вакцина "Ковивак" эффективна против штамма "Дельта"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская вакцина "Ковивак" эффективна против штамма коронавируса "Дельта", сообщил ТАСС генеральный директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины "Ковивак" против вируса "Дельта" в сравнении с "Альфа-штаммом" коронавируса", - сказал Айдар Ишмухаметов.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в стране вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.-0-