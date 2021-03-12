Вакцина Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта COVID-19

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса и 86,3% против британского штамма, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление американской биотехнологической компании.

Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тыс. участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

Компания также заявила, что если речь идет о тяжелом течении болезни, препарат продемонстрировал 100% эффективности.-0-