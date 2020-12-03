Вакцина от коронавируса Pfizer доставлена в Великобританию

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые дозы вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech доставили в Великобританию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал .Sky News

По информации телеканала, грузовики из Бельгии, где произвели вакцину, переехали в Ведикобританию через Евротоннель под проливом Ла-Манш. В первую очередь вакцина будет доставлена в 50 крупных лечебных учреждений королевства. Ожидается, что к началу следующей недели в стране будет около 800 тыс. доз препарата. При этом, как отметил ранее коммерческий директор BioNTech Шон Маретт, Лондон "может рассчитывать примерно на 5 млн доз в декабре", которых хватит на вакцинацию 2,5 млн человек.

Британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) первым в мире одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Власти королевства информировали, что заключили предварительные контракты на поставку в 2020-2021 годах 40 млн доз препарата. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.

Первыми вакцину на следующей неделе получат медицинские работники и постояльцы домов престарелых. Затем последовательно начнется вакцинация людей.

Всего из-за вызванных коронавирусом осложнений в Великобритании умерли свыше 60,1 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.-0-