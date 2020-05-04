Вакцина от коронавируса появится в США к концу года - Трамп

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина от коронавируса появится в Соединенных Штатах Америки к концу 2020 года, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, что мы получим вакцину к концу года", - заявил Дональд Трамп. Этот прогноз опередил предыдущие оценки экспертов в начале пандемии, когда говорилось, что разработка вакцины может занять до 18 месяцев, если не дольше. Тем не менее 2 мая директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сказал, что вакцина может быть готова к январю 2021 года.

Дональд Трамп считает, что до 100 тыс. американцев могут умереть от коронавируса, что больше его предыдущей оценки в 60 тыс. В то же время без принятых действий можно было потерять в США минимум до 5 млн человек, полагает он.

Президент в целом поддержал усилия американских губернаторов по преодолению кризиса, заявив, что в каждом штате будет свой подход к открытию экономики.-0-