Вакцина против коронавируса от Pfizer и BioNtech по итогам испытаний показала эффективность 95%

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Pfizer заявила 18 ноября, что по итогам испытаний вакцина от COVID-19, разработанная в сотрудничестве с немецким партнером BioNTech, показала эффективность 95%. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным результатам испытаний, эффективность вакцины Pfizer и BioNTech оценивается более чем в 90%.

18 ноября представители компаний сообщили, то эффективность вакцины у людей старше 65 лет, которые подвергаются особому риску заражения коронавирусом, составила более 94%. В целом эффективность вакцины оказалась одинаково высокой для разных возрастных и этнических групп.

В ходе испытаний вакцины не было выявлено серьезных побочных эффектов, это свидетельствует о том, что иммунизация может широко применяться во всем мире, подчеркнули представители Pfizer и BioNTech. Единственным серьезным нежелательным явлением, которое затронуло более 2% вакцинированных, была усталость, которая затронула 3,7% реципиентов после получения второй дозы. Пожилые люди после вакцинации, как правило, сообщали о меньшем количестве нежелательных явлений и менее выраженных побочных эффектах.

Компания Pfizer также сообщила, что при испытаниях с участием более 43 тыс. добровольцев было зарегистрировано 170 случаев заболевания коронавирусом, из которых 162 наблюдались в группе, получившей плацебо, а еще 8 - в группе получателей вакцины. У 10 человек COVID-19 развился в тяжелой форме, один из них получал вакцину.

"Сотни тысяч людей по всему миру заражаются каждый день, и нам необходимо как можно быстрее предоставить безопасную и эффективную вакцину всему миру", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. Отмечается, что Pfizer планирует в течение нескольких дней подать заявление в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование вакцины в экстренных случаях.

Компания Pfizer заявила, что планирует выпустить до 50 млн доз вакцины в этом году, что достаточно для защиты 25 млн человек, а затем произвести до 1,3 млрд доз в 2021 году.

16 ноября американская компания Moderna Inc. заявила, что во время третьей фазы испытаний ее вакцина против COVID-19 показывает эффективность 94,5%. Таким образом, ожидается, что уже в декабре США смогут получить две вакцины против коронавируса, разрешенные для экстренного использования. А в следующем году правительство США может получить доступ к более чем 1 млрд доз только от Moderna и Pfizer/BioNTech, что более чем достаточно для 330 млн жителей страны.

Из десятков производителей лекарств и исследовательских групп, участвующих в разработке вакцин против COVID-19, следующие данные, вероятно, будут выпущены компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом в ноябре или декабре. Компания Johnson & Johnson ранее также заявила, что готова предоставить данные о своей вакцине в этом году.-0-