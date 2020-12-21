Вакцина "Спутник V" эффективна против нового штамма коронавируса - РФПИ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская вакцина "Спутник V" эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в ряде стран Европы. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиции (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

"Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Он так же эффективен против нее, как и против существующих штаммов", - сказал Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса стал причиной вспышки заболевания, зафиксированной в последние дни на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса до 70% более заразная, нежели известный до этого штамм. В связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии 20 декабря был введен более жесткий локдаун. Ряд стран заявил о приостановке авиасообщения с Великобританией.-0-

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