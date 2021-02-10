Вакцина "Спутник V" может стать "историей глобального успеха" - The Washington Post

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская вакцина против нового коронавируса "Спутник V", похоже, обретает все больше шансов на то, чтобы стать "историей глобального успеха", написала газета The Washington Post, сообщает ТАСС.

"Вакцина получила поддержку на прошлой неделе после того, как уважаемый британский медицинский журнал The Lancet опубликовал рецензированную статью с признанием того, что эта вакцина имеет эффективность 91,6% по истечении 21 дня после первой прививки и 91,8% эффективности для лиц старше 60 лет, что ставит ее в один ряд с вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna", - пишет издание.

Газета напомнила, что еще в августе прошлого года в администрации президента США высмеивали этот российский препарат, не прошедший на тот момент всех традиционных этапов проверки, и уверяли, что в США его применение совершенно невозможно. С тех пор, констатирует газета, эта вакцина была одобрена к применению более чем в десяти странах.

Вакцина "Спутник V" значительно дешевле, чем ее западные конкуренты, и не требует таких низких температур хранения, как, например, Pfizer, отмечает издание. Все это будет способствовать расширению числа стран, которые захотят использовать российскую вакцину.-0-