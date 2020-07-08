Вакцина станет единственным средством от COVID-19 - эксперт

8 июля, Ереван /БЕЛТА-АРМЕНПРЕСС/. Вакцина станет единственным средством от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Министр отметил, что разработка вакцины и разработка лекарств - два разных процесса. "Но эти оба процесса проводятся в мире, и мы предпринимаем деятельность по обоим направлениям", - сказал Арсен Торосян.

В настоящее время в мире разрабатывается около 200 вакцин, почти 20 из них имеют большой шанс стать конечным продуктом.

Армения уже ведет переговоры о закупке будущей вакцины как с прямыми производителями, так и с коллективными покупателями, такими как ВТО, ЮНИСЕФ, которые могут закупить одну большую партию и равномерно распределять ее на 100 стран.

"Это позволит обеспечить равенство, чувство справедливости. Страна, которая изначально не имела, допустим, 500 млн фунтов для закупки такой большой партии, не лишится вакцины, спасающей жизни, что фактически будет единственным, что позволит нам вернуться к жизни без масок, без соблюдения социального расстояния", - сказал Арсен Торосян.-0-