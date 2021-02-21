Вакцинация населения от COVID-19 началась в Австралии

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа вакцинации от коронавируса началась в Австралии. Об этом заявил министр здравоохранения страны Грег Хант, сообщает ТАСС.

"Сегодня будет вакцинирована первая группа людей, в которую входят двое ветеранов, несколько сотрудников домов престарелых, работники передового звена (персонал карантинных отелей и пограничной службы. - Прим. ТАСС), а также премьер-министр страны (Скотт Моррисон. - Прим. ТАСС), главный санитарный врач Пол Келли и глава сестринской службы Элисон Макмиллан", - рассказал Грег Хант в эфире телеканала ABC.

Как отметил министр, для вакцинации первой группы будет использован препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, который получил одобрение национального регулятора 25 января. Глава федерального департамента здравоохранения Брендан Мерфи и сам Грег Хант в ближайшие дни будут привиты вакциной компании AstraZeneca, получившей разрешение австралийского регулятора 16 февраля.

Основная программа вакцинации в Австралии начнется 22 февраля. На ее первом этапе прививку получат работники больниц и медицинских служб, сотрудники пограничной службы и карантинных отелей, а также персонал домов престарелых и интернатов для стариков и инвалидов. Ожидается, что за первую неделю вакцинации от коронавируса будут привиты порядка 60 тыс. человек в 190 городах страны.

Общий объем вакцин, которые заказало австралийское правительство, сейчас превышает 150 млн доз. Подписаны соглашения о закупке 53,8 млн доз препарата от AstraZeneca, 51 млн доз вакцины американской фирмы Novavax, 20 млн доз вакцины консорциума Pfizer и BioNTech, а также 25 млн доз препаратов других производителей, которые Австралия планирует получить благодаря участию в международном механизме COVAX.-0-