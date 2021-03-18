Вакцинация от COVID-19 превратилась в геополитический конфликт - Курц

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация населения от нового коронавируса превратилась в геополитический конфликт, в котором Евросоюз оказался неконкурентоспособен по сравнению с другими частями мира. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает ТАСС.

Себастьян Курц, в частности, назвал проблемой тот факт, что, например, Великобритания и США быстрее получают вакцины и прививают население от коронавируса, чем страны ЕС.

"Если Европа сейчас не сможет добиться того, чтобы по меньшей мере страны в Евросоюзе были одинаково быстрыми (в вакцинации. - Прим. ТАСС), тогда это все будет еще проблематичнее. Вакцинация уже сейчас геополитический конфликт. Мы в качестве ЕС здесь не настолько конкурентоспособны с другими частями мира, какими мы вообще-то должны быть. Если сейчас еще будет ссора и напряженность внутри Евросоюза из-за того, что в Болгарии люди не получают вакцину, а на Мальте уже к маю они будут привиты, тогда это нанесет массивный ущерб Европейскому союзу", - сказал Себастьян Курц.

Канцлер Австрии заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" при условии ее безопасности. "Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше", - сказал Себастьян Курц.

"Это вполне реально", - отметил он в ответ на вопрос, сможет ли Австрия получить для применения "Спутник V".

Ранее Себастьян Курц сообщал, что Австрия ведет переговоры с Россией о возможной закупке вакцины от коронавируса "Спутник V" в случае ее сертификации EMA и сотрудничества в производстве. В правительстве Австрии отмечали, что республика изучает предложение России о выпуске "Спутника V" на производственных мощностях австрийских компаний. В австрийском Минздраве поясняли, что страна пока не планирует сертифицировать российский препарат в обход европейского регулятора.-0-