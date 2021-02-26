Вакцинация от COVID-19 стартовала в более чем половине стран мира

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация от коронавируса началась уже в 100 из 193 стран мира. Всего привиты более 225 млн человек, сообщает Bloomberg. Лидируют по количеству прививок США (68,2 млн доз), Китай (40,5 млн), Великобритания (19,3 млн), Индия (13 млн), Турция (8 млн). При этом по охвату вакцинацией населения на первом месте Израиль, где на каждые 100 человек приходятся 86,9 привитых. Также по данному показателю преуспевают Сейшельские Острова (73,44), Объединенные Арабские Эмираты (54,39), Великобритания (29,03) и Мальдивы (26,43). Как сообщалось БЕЛТА, в Беларуси вакцинация населения российским препаратом против коронавируса "Спутник V" стартовала 29 декабря 2020 года. До конца весны 2021 года в стране планируют привить от COVID-19 1,2 млн человек. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в мире зарегистрировано более 113 млн случаев заражения коронавирусом. За это время от COVID-19 скончались свыше 2,5 млн человек.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!