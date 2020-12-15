Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса, сообщает ТАСС.

Общее количество медицинских организаций, которые участвуют в вакцинации от коронавируса в регионах России, составляет 1229, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Во всех регионах развернуто в общей сложности 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии вакцины непосредственно для распределения внутри региона", - сказал министр.

Михаил Мурашко отметил, что Минздрав РФ ведет регистр вакцинированных от коронавируса граждан, в котором уже 28,5 тыс. человек. Также министр сообщил, что компания "Биокад" получила регистрационное удостоверение на производство вакцины "Спутник V".-0-