Вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве откроется на сайте мэра и правительства столицы с 4 декабря, первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники. Пункты вакцинации заработают 5 декабря, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

"По согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря. Вся информация - на портале mos.ru с завтрашнего дня", - написал мэр Москвы.

Он добавил, что в ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, данный перечень будет расширен.

"Президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от ковида. И в первую очередь обеспечить прививками граждан из групп риска", - пояснил Сергей Собянин.

По его словам, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. "Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение", - заключил мэр.-0-