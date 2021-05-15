Вакцинация "Спутником V" началась на Сейшельских Островах

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Республики Сейшельские Острова приступили к вакцинации от коронавируса населения архипелага российским препаратом "Спутник V", сообщает ТАСС.

"В рамках проводимой на Сейшельских Островах кампании иммунизации населения против COVID-19 началось применение российской вакцины "Спутник V", - заявил представитель посольства Российской Федерации на Сейшелах.

Российская вакцина "Спутник V" была 9 марта официально зарегистрирована на Сейшелах для экстренного применения. Власти уведомили посольство РФ о признании сертификатов вакцинации "Спутником V" для въезжающих на архипелаг туристов. Первая партия "Спутника V" была доставлена в республику 2 апреля рейсом "Аэрофлота".

Республика Сейшельские Острова является мировым лидером по количеству вакцинированных от коронавируса людей по отношению к численности населения страны. Минздрав отмечает, что 69 708 жителей островов получили обе дозы прививки от коронавируса. Это составляет более 70% от общего населения страны. При этом в целевых группах, которые, согласно планам правительства, должны привиться от коронавируса для создания эффекта коллективного иммунитета, этот уровень превысил 95%. На архипелаге проживают 97 тыс. человек. До текущего дня использовалась вакцина китайской компании Sinopharm, применялась также вакцина Covishield, разработанная компанией AstraZeneca. При этом прививки средством Covishield делают только людям в возрасте 60 лет и старше.

Президент Республики Сейшельские Острова Вавел Рамкалаван заявил 10 мая, что используемые в стране вакцины эффективны и нет никаких причин сомневаться в их действенности. "Вакцины Sinopharm и Covishield очень хорошо служат населению нашей страны, - отметил он. - Туристам, прибывающим к нам, не о чем беспокоиться, мы создали все условия, люди могут приехать и полноценно отдохнуть. На островах нет ни одного случая смерти в связи с COVID-19 у людей, прошедших полную вакцинацию".-0-