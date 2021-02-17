Вакцинация "Спутником V" в Венесуэле начнется 18 февраля

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венесуэле 18 февраля начнется вакцинация российским препаратом "Спутник V", первыми прививку получат медики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в южноамериканскую страну 13 февраля. В декабре прошлого года исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках "Спутника V" для вакцинации населения.

В октябре 2020 года Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу российского препарата для третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.-0-