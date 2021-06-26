Вакцинацию от коронавируса можно проводить при любом уровне антител - ВОЗ

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС, сообщает БЕЛТА.

Представитель ВОЗ отметила, что наличие антител не означает, что вакцина нанесет вред, это неправда. Большинство стандартных тестов, которые используются в клинических условиях, не могут точно сказать, какой у конкретного человека уровень иммунитета. Это не значит, что они не определяют антитела, но определение уровня иммунитета требует научную лабораторию и очень специфические лабораторные тесты, которые могут дать точную оценку уровня иммунитета, подчеркнула Мелита Вуйнович. Она также отметила, что вакцинировавшимся от коронавируса нужно продолжать носить маски, потому что вирус все равно может передаваться от одного человека к другому. Что касается ношения масок в сильную жару, то если они намокают, их необходимо сразу же менять, при этом запас масок необходимо хранить в гигиеническом пакете. Высокая температура воздуха не может быть отговоркой, чтобы не носить маску.

По мнению представителя ВОЗ, пандемию можно остановить в текущем году, но только при ответственном поведении каждого человека. Общими усилиями необходимо "сгладить всплеск пандемии", чтобы система здравоохранения могла работать и справляться с имеющимися вызовами.-0-