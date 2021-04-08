Вакцинированным иностранцам с 8 апреля разрешено посещать родственников в Израиле

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Израиля разрешили с 8 апреля иностранным гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса или переболевшим, въезжать в страну, чтобы навестить своих ближайших родственников, сообщает информационное агентство Cursorinfo со ссылкой на МИД Израиля.

Все иностранцы, которые планируют прибыть в Израиль, должны подтвердить вакцинацию или выздоровление от коронавируса (кроме младенцев до одного года) и обязаны иметь при себе официальные документы, подтверждающие семейную связь.

По прибытии иностранцы должны пройти тест на антитела, а также обязаны находиться на карантине до тех пор, пока не будут получены результаты их анализов или разрешение от Министерства здравоохранения о выходе из карантина.

"Вакцинированные или выздоровевшие иностранцы, которые могут доказать свое родство с гражданином или постоянным жителем Израиля, теперь могут въезжать в страну вместе с вакцинированным супругом и детьми при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия. По прибытии в Израиль необходимо предоставить заполненную форму декларации о состоянии здоровья и аффидевит об изоляции", - сообщается на сайте ведомства.

Также в Израиль разрешено въезжать не прошедшим вакцинацию членам семьи одиноких солдат (Армии обороны Израиля. - Прим. БЕЛТА) или тем, кто проходит национальную службу. Аналогичным образом невакцинированные родители могут въехать в страну на свадьбу своего ребенка при наличии необходимых документов. Главным требованием после приезда в Израиль остается нахождение на 14-дневном карантине, при условии отрицательного теста на COVID-19 он может быть отменен.

По-прежнему потребуется для всех иностранных граждан для въезда в Израиль разрешение на въезд от Управления народонаселения и иммиграции МВД или от МИД Израиля, также необходимо иметь страховой полис, включающий в себя лечение от коронавируса.-0-