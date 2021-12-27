Вакцинный пропуск во Франции могут ввести с 15 января

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Франции Жан Кастекс, ожидает, что закон о введении вакцинного пропуска вступит в силу 15 января. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Жан Кастекс. Его слова приводит ТАСС.

"Для посещения мест, где предусмотрено наличие санитарного пропуска, будет необходимо удостоверить факт вакцинации. Отрицательный тест на коронавирус отныне не будет достаточным основанием", - сказал Кастекс.

Он отметил, что закон о вакционном пропуске, в случае одобрения парламентом, может начать действовать, "уже с 15 января".

В стране идет активная кампания по вакцинации населения. По состоянию на 27 декабря полную схему вакцинации прошли более 51,6 млн человек. Бустерную дозу получили около 22,5 млн жителей. Население республики составляет более 67 млн человек.

Франция переживает пятую волную пандемии. Так, 25 декабря в стране был зарегистрирован абсолютный антирекорд по числу заражений: в течение суток выявили более 104,6 тыс. заболевших. Власти приняли решение об отмене концертов и фейерверков в новогоднюю ночь и планируют ввести другие ограничения с января.

Для борьбы с пандемией власти приняли решение о замене санитарных пропусков на вакцинные. В настоящий момент во Франции продолжает действовать санитарный пропуск, который выдается как после вакцинации разрешенными в ЕС препаратами, так и на основании свидетельства о перенесенном заболевании. Этот документ необходим для доступа в общественные места, в том числе в зоны отдыха и культурные учреждения. Введение сертификата вакцинации будет означать, что QR-код станут выдавать лишь после получения прививки.