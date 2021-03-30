Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина против коронавирусной инфекции британо-шведской компании AstraZeneca получила новое название - Vaxzevria, сообщается на сайте европейского агентства EMA.

"Vaxzevria - это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) у людей в возрасте 18 лет и старше. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2. Vaxzevria состоит из другого вируса (из семейства аденовирусов), который был модифицирован, чтобы содержать ген для производства белка из SARS-CoV-2. Vaxzevria не содержит самого вируса и не может вызывать COVID-19", - сообщается на сайте.

Регулятор отметил, что смена названия не несет с собой изменений других параметров препарата. При этом маркировка и упаковка нового средства может отличаться.

В ряде европейских стран было приостановлено или прекращено использование вакцины AstraZeneca после обнаружения тромбоза и кровотечений у привившихся пациентов.

Фармацевтическая компания продолжает настаивать на ее безопасности. Было проведено повторное исследование, которое подтвердило эффективность вакцины в предотвращении COVID-19 после двух прививок, интервал между которыми - четыре недели.

Вакцина AstraZeneca была официально одобрена в Великобритании 30 декабря прошлого года, а 29 января этого года подобное разрешение дал регулятор Евросоюза.-0-