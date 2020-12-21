Вакцину Moderna начали поставлять в медучреждения США

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В медицинские учреждения США начали поставлять первые партии вакцины Moderna, сообщает Euronews .

Ожидается, что прививки от COVID-19 препаратом, разработанным американской фармацевтической компанией, начнут делать уже сегодня.

Разрешение на применение вакцины Moderna, чья эффективность составляет 94%, регулирующие органы экстренно выдали 18 декабря. Это уже вторая вакцина против COVID-19, одобренная в США. На прошлой неделе в стране началась массовая вакцинация препаратом компаний BioNTech и Pfizer.

С начала пандемии коронавирусом в США заразились почти 17,5 млн человек, свыше 300 тыс. умерли.-0-