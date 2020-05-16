Вакцину от коронавируса начинают испытывать в Канаде

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации, передает ТАСС.

"Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса", - цитирует ТАСС слова Трюдо. Премьер-министр сообщил, что испытания будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи (город Галифакс, провинция Новая Шотландия).

"Если они будут успешными, то мы будем производить и распространять вакцину в нашей стране", - отметил премьер.-0-