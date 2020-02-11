Вакцину против нового коронавируса начали тестировать в Китае

11 февраля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В КНР начали тестировать на животных экспериментальную вакцину против коронавируса нового типа, сообщили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Вакцина mRNA была совместно разработана Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, базирующейся в Шанхае школой медицины при университете Тунцзи и компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Образцы вакцины были введены 100 с лишним мышам 9 февраля", - говорится в сообщении.

Это произошло спустя две недели после того, как CDC успешно выделил первый штамм нового коронавируса.

В центре предупредили, что тестирование на животных - это очень ранняя стадия разработки вакцины. Предстоит сделать еще много шагов, прежде чем вакцина будет готова для использования на людях. Отмечается, что после тестов на мышах будут проводиться испытания на токсичность на более крупных животных, таких как обезьяны, чтобы обеспечить безопасность вакцины при ее применении на людях в клинических условиях.

Ряд исследовательских институтов и компаний по всему миру направляет усилия на разработку вакцин и препаратов против коронавируса нового типа, который привел к заражению в Китае более 42 тыс. человек, свыше 1 тыс. погибли.-0-