Вакцину "Спутник V" могут сертифицировать в Европе до конца июня

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" до конца июня. Об этом заявил ТАСС министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло в преддверии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые пройдут 25 мая в Сочи.

"Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена. Насколько мне известно, процесс идет", - сказал он.

"Ряд европейских стран все-таки, думаю, начнет производить "Спутник V" в своих странах. Это в наших интересах. И я говорю не только о мальтийцах. Это в общих интересах. И я сам знаю многих мальтийцев, которые привились "Спутником V" и прекрасно себя чувствуют", - отметил Эварист Бартоло.

Министр выразил уверенность, что после сертификации "Спутника V" в ЕС и возобновления прямых рейсов из Москвы у российских туристов "вообще не будет проблем" с посещением Мальты.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.-0-