Вандалы повредили десятки произведений искусства в музеях Берлина

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 70 произведений искусства в берлинских музеях пострадали от действий вандалов, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Один или несколько неизвестных забрызгали маслянистой жидкостью египетские саркофаги, каменные скульптуры и полотна XIX века. Инциденты в Пергамском музее, Старой национальной галерее, Новом музее и ряде других произошли еще 3 октября, однако ни общественность, ни другие культурные учреждения не были поставлены в известность. По сведениям газеты Die Zeit, атака вандалов на Музейном острове стала одной из самых масштабных в истории послевоенной Германии.

Полиция Берлина и Фонд прусского культурного наследия подтвердили журналистам Die Zeit и радиостанции Deutschlandfunk факт ущерба. Ведется расследование, о мотивах вандалов пока неизвестно.-0-