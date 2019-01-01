Варфоломей предоставит украинской церкви Томос об автокефалии 6 января

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить 6 января Томос автокефалии новой украинской церкви, сообщает ТАСС.

"Господь благословил уходящий год. Мы славим его за все хорошее, что он нам дал, и особенно за великое и историческое событие автокефалии церкви Украины - дело, которое благословится в предстоящее воскресенье в присутствии нового предстоятеля этой сестринской церкви и в присутствии президента страны господина Порошенко. Здесь, в материнской церкви, они получат Томос об автокефалии", - сказал Варфоломей на новогодней церемонии разрезания традиционного праздничного пирога - "василопиты", видеозапись которой опубликована в блоге Константинопольского патриархата "Свет Фанара".

Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. В частности, путем издания Томоса некоторой части материнской церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия.-0-