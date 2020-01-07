Вашингтон готовит санкции против Ирака

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США начали подготовку возможных санкций против Ирака, сообщает издание The Washington Post.

По данным издания, пока идет предварительная проработка вопроса, окончательного решения о том, вводить ли санкции, не принято. Министерство финансов и Белый дом могут взять на себя главную роль в случае введения санкций.

В частности, Белый дом может ввести ограничения таким образом, чтобы запретить американским компаниям работать с иракскими предприятиями.

Один из чиновников заявил WP, что до принятия решения о санкциях пройдет определенное время, чтобы выяснить, выполнили ли иракские должностные лица заявление о выводе американских войск из страны. Ранее парламент Ирака поддержал вывод американских войск. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил о возможном вводе санкций.

Дискуссии о возможных санкциях ведутся на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это произошло после того, как в результате авиаудара США возле Багдада погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.-0-