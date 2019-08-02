Вашингтон официально вышел из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США официально 2 августа покинули договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает ТАСС.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены.

США с 2 февраля 2019 года приостановили выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Москва также 2 февраля объявила о приостановке участия в соглашении, 3 июля был подписан закон о приостановлении РФ действия ДРСМД.

В то же время президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу С-Span заявлял, что Америка и Россия смогут в конечном итоге заключить двустороннюю сделку в сфере контроля над вооружениями.-0-