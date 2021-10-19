Вашингтон признал, что санкции США могут заставить страны искать альтернативу доллару

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты должны осуществлять свою политику в области введения санкций надлежащим образом, в противном случае рестрикции могут заставить страны искать альтернативу использованию доллара в своих финансовых операциях. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США, сообщает ТАСС.

Адевале Адейемо считает, что есть ряд причин для того, чтобы американский доллар остался мировой резервной валютой. "В конечном итоге люди будут хотеть инвестировать в Америку и вести тут бизнес из-за мощи нашей экономики, открытости нашей системы и определенности наших законов. Однако это правда, что если мы не будем применять наши санкции надлежащим образом, то это заставит не только наших противников, но и ряд других (субъектов) искать способы обхода использования доллара в своих финансовых операциях", - сказал он.

Как полагает чиновник, чтобы предотвратить это, США, в частности, должны при наличии такой возможности координировать введение рестрикций со своими союзниками и партнерами. "Трудно уйти от участия в финансовых транзакциях, избегающих (использования) доллара, еще сложнее обходить финансовые транзакции, которые избегают доллара, евро, фунта и йены", - пояснил Адейемо.-0-