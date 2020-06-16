Вашингтон утверждает: кризисные явления в экономике ЕС затормозят восстановление США

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение кризисных явлений в европейской экономике замедлит и преодоление рецессии в Соединенных Штатах. С такой оценкой выступил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, сообщает ТАСС.

"Слабая мировая экономика, слабая европейская экономика, разумеется, скажутся на американской активности", - сказал Джером Пауэлл, выступая на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США. При этом глава ФРС указал прежде всего на торговлю, связывающую Старый и Новый свет.

"И, безусловно, европейцы приезжают в США, тратят много денег как туристы", - отметил Джером Пауэлл, имея в виду, что сокращение такого потока финансов станет ощутимым для американской экономики.

"Так что да: слабость во всем мире в действительности вредит американской экономике", - подчеркнул руководитель ФРС.

Пандемия, вызванная новым коронавирусом, привела к международному экономическому кризису. Согласно апрельским прогнозам Международного валютного фонда, в 2020 году мировую экономику ждет спад в 3%. Однако Всемирный банк 8 июня предупредил: этот спад, по подсчетам его экспертов, составит 5,2%. Согласно выводам специалистов ВБ, ожидается тяжелейшая со времен Второй мировой войны рецессия.

Между тем администрация США считает, что американская экономика сумела довольно быстро преодолеть период спада и вновь встать на траекторию роста. Джером Пауэлл, впрочем, на нынешних слушаниях признал: "существенная неопределенность относительно сроков и силы восстановления экономики США сохраняется".-0-