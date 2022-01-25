Василец: Западу выгодно, чтобы в Украине пролилась кровь

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западу выгодно, чтобы в Украине пролилась кровь, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" журналист, глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец, сообщает БЕЛТА.

США и Великобритания отзывают из Украины дипломатов и членов их семей. Гражданам этих двух стран не рекомендовано совершать поездки в Киев и другие города страны. Все это из-за якобы коварных планов России по вторжению в Украину. Дмитрий Василец видит в таких действиях попытку информационного нагнетания панических настроений и дестабилизации ситуации в Украине.

"Мы видим, как блок НАТО действует по принципу: чем более невероятная ложь, тем быстрее в нее поверят. Сейчас мы видим абсолютно неадекватные заявления британского МИД по поводу того, кто будет в Украине править после вторжения. То есть у них медийно уже давно вторжение прошло, что чуть ли не Россия захватила Украину и уже определяет, кто там будет на какие должности расставляться, - сказал журналист. - Поэтому мы сейчас будем наблюдать черную дыру в плане журналистских стандартов. Она будет засасывать всю объективную информацию и заполнять информационное поле абсолютным бредом, лишь бы хоть как-то, хоть на миллиметр подтолкнуть Украину к кровавой бойне. Это все крайне необходимо главным бенефициарам, которые уже сложили эту ситуацию таким образом, что без войны тут просто выхода нет".-0-