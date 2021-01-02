Василия Ланового госпитализируют из-за коронавируса

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом. Лановой будет госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС.

"Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но учитывая возраст (артисту 86 лет) решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья", - рассказала Ирина Купченко.

Ее тест на коронавирус также дал положительный результат, но актриса не думает госпитализироваться. Она добавила, что планирует посетить клинику, чтобы сделать КТ.

Спектакли с участием Ланового и Купченко, намеченные на эту неделю в Театре им.Е.Б.Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.-0-