Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 1 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:26 Исаченко: один из основных устоев суверенной Беларуси - реальное участие граждан в управлении страной Общество
17:20 Дилер из Солигорска задержан за распространение мефедрона Происшествия
17:17 Минтранс разъяснил порядок проведения контрольных мероприятий Транспортной инспекцией Общество
17:13 БЕЛАЗ поставил 20 карьерных самосвалов в Заполярье Экономика
17:04 В Госдуме не исключают введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян В мире
17:02 Дворец искусства приглашает познакомиться с абстрактно-стилизованными пейзажами Галины Санько Афиша
16:56 Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище В мире
16:32 Санкции ограничивают право не только на труд, но и на достойный уровень жизни и развитие - ФПБ Общество
16:24 В Витебской области в 2020 году налогоплательщики добровольно доплатили в бюджет Br34,2 млн Регионы
16:20 В Австрии два лыжника погибли при сходе лавины В мире
16:18 Улучшились условия продажи лесных машин "АМКОДОР" в России Экономика
16:01 В Витебске легковушка насмерть сбила женщину - следователи ищут очевидцев Происшествия
15:56 Газета "Зорька" выступает в качестве открытой площадки для обмена мнениями и опытом - главред Общество
15:53 Прокуратура Щучинского района возбудила уголовное дело о порче имущества на железной дороге Происшествия
15:49 "Белавиа" открывает новое направление Минск - Дубай - Минск Общество
15:48 В Беларуси стартовала республиканская олимпиада по менеджменту Общество
15:41 Минобороны рассказало об участии в миротворческих миссиях Общество
15:36 Сильный шторм обрушился на США В мире
15:18 В США полицейские распылили перцовый газ при задержании 9-летней девочки В мире
15:06 Аварийность на дорогах Гомельской области в 2020 году снизилась на 12% Регионы
14:58 Пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году снизился на 41% В мире
14:47 Связь 4G в Беларуси доступна почти 90% населения Общество
14:40 Прокуратура Витебской области отмечает рост обоснованных жалоб граждан Регионы
14:31 В Минске легковушка врезалась в такси Происшествия
14:24 Амбулатория в Лебяжьем должна быть введена в эксплуатацию до конца этой недели - Кухарев Регионы
14:19 Под Минском задержан серийный вор Происшествия
14:17 Коммунальники Минска готовятся к морозам, введен запрет на раскопки Регионы
14:15 Более 1,2 тыс. обращений поступило в профсоюз работников здравоохранения в 2020 году Общество
13:49 ГАИ: в гололед основная часть аварий происходит на поворотах Общество
13:43 В Витебске вынесли приговор двум парням за сбыт и хранение наркотиков Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
01 февраля 2021, 16:56

Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

Василий Лановой. Фото из архива ТАСС
Василий Лановой. Фото из архива ТАСС

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист СССР Василий Лановой, который умер 28 января на 88-м году жизни, похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.

Гражданская панихида прошла в Театре им. Евгения Вахтангова, где служил артист. Она продлилась с 10:00 до 12:30 мск, ее посетили около 2 тыс. человек, уточнили ТАСС в театре. Проститься с актером пришли первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Гражданскую панихиду также посетили руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, ректор Театрального института им. Б.Щукина Евгений Князев, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, артисты Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, Александр Олешко, Бедрос Киркоров и другие.

Со сцены не звучало речей, только записи Василия Ланового. Когда началась песня "От героев былых времен" из фильма "Офицеры", зал встал, а в конце композиции зааплодировал.

"Мы в театре переживаем, наверное, один из самых трагических дней в нашей столетней истории, когда такие величины в нашем искусстве уходят от нас. Нам очень тяжело, нас душат слезы. Мы до сих пор не можем поверить в эту потерю", - сказал журналистам директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Народная артистка РФ Юлия Рутберг отметила, что ушел последний романтик русского театра. "В театре Вахтангова мы идем к столетию, а ушел человек, который является символом эпохи. Ушел не просто Василий Семенович как артист, как человек, ушел последний романтик русского театра, который в этом доме прослужил столько лет. И то, что ему удалось сделать в кинематографе, это невероятно", - сказала артистка.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Она отметила, что в последние годы Лановой приходил в театр каждый день, "он дышал этим воздухом, он не мог без театра, не мог без людей, сцены". По словам Рутберг, Лановой был "солдат, боец, несгибаемый человек".

Народный артист РФ Алексей Гуськов отметил, что Лановой был очень скромным человеком и всегда откликался на беду. "Он приходил в театр почти каждый день. Приходил на свои спектакли сильно заранее, потому что это был артист той школы служения театру, школы служения искусству. Василия Семеновича нам будет очень не хватать, нам его уже не хватает", - сказал актер журналистам.

Народный артист России Сергей Маковецкий рассказал, что когда Лановой приходил в театр, "всегда было ощущение тепла и душевности". Он добавил, что на сцене Лановой всегда держал осанку, а в глазах его был свет. "Его актерским качеством была энергия, которая обволакивает. Он стремился к зрителям, а зрители отвечали ему взаимностью", - отметил он.

Заслуженный артист России Александр Олешко считает, что Лановой словно родился для того, чтобы в кино огромной стране сказать знаменитую фразу: "Нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". "Такое ощущение, что его роли были написаны специально для него, они его ждали. Представить на его месте кого-то другого невозможно", - сказал он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
смерть известных людей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Вячеслав Володин. Фото ТАСС В Госдуме не исключают введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян
Фото ORF В Австрии два лыжника погибли при сходе лавины
Фото Getty Images Сильный шторм обрушился на США
Фото из архива Reuters В США полицейские распылили перцовый газ при задержании 9-летней девочки
Фото "Известия" Пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году снизился на 41%
Фото из архива Вводимые санкции могут подорвать позиции американского доллара - эксперты США
Главное
Фото из архива Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2021 году
Лукашенко об охране окружающей среды: природа - абсолютный приоритет
Более 3,5 млн кв.м жилья планируется ввести в Беларуси в этом году после капремонта
МАЗ – ответ на новые вызовы: рост объемов производства и продаж
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь хочет быть страной, от которой идут только мирные инициативы
Гендиректор "АМКОДОРа" о достижениях и перспективах холдинга
Старт продаж дома "Касабланка"! Готовый жилой дом по цене от 2700 рублей за кв. метр
И снова — лучшие! "Евроопт" и "Е-доставка" получили золото в 12 номинациях "Народной марки" и "Бренда года"
Исаченко: один из основных устоев суверенной Беларуси - реальное участие граждан в управлении страной
Санкции ограничивают право не только на труд, но и на достойный уровень жизни и развитие - ФПБ
Минтранс разъяснил порядок проведения контрольных мероприятий Транспортной инспекцией
В Бресте представили нового председателя облисполкома
"Белавиа" открывает новое направление Минск - Дубай - Минск
Вдохновляющий старт: "Твоя столица" – победитель сразу двух престижных премий
За сутки в Беларуси зарегистрированы 959 пациентов с COVID-19, выписаны 678
В Беларуси к концу недели похолодает
Минобороны рассказало об участии в миротворческих миссиях
Шаховская: проект "Зимний маршрут" помогает формировать нравственные ориентиры молодежи
Доллар и евро на торгах 1 февраля подешевели, российский рубль подорожал
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.