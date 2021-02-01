Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист СССР Василий Лановой, который умер 28 января на 88-м году жизни, похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.

Гражданская панихида прошла в Театре им. Евгения Вахтангова, где служил артист. Она продлилась с 10:00 до 12:30 мск, ее посетили около 2 тыс. человек, уточнили ТАСС в театре. Проститься с актером пришли первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Гражданскую панихиду также посетили руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, ректор Театрального института им. Б.Щукина Евгений Князев, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, артисты Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, Александр Олешко, Бедрос Киркоров и другие.

Со сцены не звучало речей, только записи Василия Ланового. Когда началась песня "От героев былых времен" из фильма "Офицеры", зал встал, а в конце композиции зааплодировал.

"Мы в театре переживаем, наверное, один из самых трагических дней в нашей столетней истории, когда такие величины в нашем искусстве уходят от нас. Нам очень тяжело, нас душат слезы. Мы до сих пор не можем поверить в эту потерю", - сказал журналистам директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Народная артистка РФ Юлия Рутберг отметила, что ушел последний романтик русского театра. "В театре Вахтангова мы идем к столетию, а ушел человек, который является символом эпохи. Ушел не просто Василий Семенович как артист, как человек, ушел последний романтик русского театра, который в этом доме прослужил столько лет. И то, что ему удалось сделать в кинематографе, это невероятно", - сказала артистка.

Фото ТАСС

Она отметила, что в последние годы Лановой приходил в театр каждый день, "он дышал этим воздухом, он не мог без театра, не мог без людей, сцены". По словам Рутберг, Лановой был "солдат, боец, несгибаемый человек".

Народный артист РФ Алексей Гуськов отметил, что Лановой был очень скромным человеком и всегда откликался на беду. "Он приходил в театр почти каждый день. Приходил на свои спектакли сильно заранее, потому что это был артист той школы служения театру, школы служения искусству. Василия Семеновича нам будет очень не хватать, нам его уже не хватает", - сказал актер журналистам.

Народный артист России Сергей Маковецкий рассказал, что когда Лановой приходил в театр, "всегда было ощущение тепла и душевности". Он добавил, что на сцене Лановой всегда держал осанку, а в глазах его был свет. "Его актерским качеством была энергия, которая обволакивает. Он стремился к зрителям, а зрители отвечали ему взаимностью", - отметил он.

Заслуженный артист России Александр Олешко считает, что Лановой словно родился для того, чтобы в кино огромной стране сказать знаменитую фразу: "Нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". "Такое ощущение, что его роли были написаны специально для него, они его ждали. Представить на его месте кого-то другого невозможно", - сказал он.-0-