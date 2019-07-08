Ватикан лишил иммунитета своего посла во Франции из-за дела о домогательствах

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ватикан временно лишил дипломатического иммунитета своего официального представителя во Франции Луиджи Вентуру, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление французского МИД.

Святой престол по запросу прокурора на отмену дипломатического иммунитета для папского нунция во Франции подтвердил через министерство по делам Европы и иностранных дел снятие иммунитета на время указанной процедуры.

Вентура занимал пост апостольского нунция в Кот-д'Ивуаре, Буркина-Фасо, Нигере, Чили, Канаде, с 2009 года - во Франции. В середине февраля этого года столичная прокуратура открыла расследование в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах в отношении сотрудника парижской мэрии со стороны Луиджи Вентуры. Всего на него были поданы четыре жалобы. Трое заявителей уже дали показания следователям.-0-