Ватикан лишил иммунитета своего посла во Франции из-за дела о домогательствах

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ватикан временно лишил дипломатического иммунитета своего официального представителя во Франции Луиджи Вентуру, сообщает
Святой престол по запросу прокурора на отмену дипломатического иммунитета для папского нунция во Франции подтвердил через министерство по делам Европы и иностранных дел снятие иммунитета на время указанной процедуры.
Вентура занимал пост апостольского нунция в Кот-д'Ивуаре, Буркина-Фасо, Нигере, Чили, Канаде, с 2009 года - во Франции. В середине февраля этого года столичная прокуратура открыла расследование в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах в отношении сотрудника парижской мэрии со стороны Луиджи Вентуры. Всего на него были поданы четыре жалобы. Трое заявителей уже дали показания следователям.-0-
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