Ватикан призвал Европу принять на себя ответственность в вопросе мигрантов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами (глава внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер в связи с кризисом на польско-белорусской и литовско-белорусской границе призвал европейские власти взять на себя ответственность в вопросах мигрантов и беженцев, сообщают РИА Новости.

"Наша позиция состоит в том, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев", - подчеркнул Пол Ричард Галлахер.

"Мы призываем все стороны принять на себя ответственность и решить этот очень серьезный гуманитарный кризис", - сказал секретарь Святого Престола.

8 ноября Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Беларуси с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тыс. беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.-0-