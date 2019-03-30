Вблизи города Галаксиди произошло землетрясение магнитудой 5,3

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 30 марта в Коринфском заливе близ греческого острова Галаксиди, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр .

Эпицентр подземного толчка находился в море в 8 км к юго-западу от Галаксиди и в 129 км от Афин. Очаг залегал на глубине 10 км. Землетрясение ощущалось в континентальной Греции и на полуострове Пелопоннес. В Афинах в домах после подземного толчка раскачивались люстры.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.-0-