Вблизи города Галаксиди произошло землетрясение магнитудой 5,3

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 30 марта в Коринфском заливе близ греческого острова Галаксиди, сообщает
Эпицентр подземного толчка находился в море в 8 км к юго-западу от Галаксиди и в 129 км от Афин. Очаг залегал на глубине 10 км. Землетрясение ощущалось в континентальной Греции и на полуострове Пелопоннес. В Афинах в домах после подземного толчка раскачивались люстры.
Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.-0-
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