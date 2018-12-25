25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Подземные толчки ощущались в акватории Тихого океана. Эпицентр землетрясения находился на глубине около 17 км в 100 км западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края (остров Беринга) и в 162 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатск.
По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.-0-
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