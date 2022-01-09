Вблизи резиденции королевы Великобритании запретят полеты

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесполетная зона будет установлена на высоте 2,5 тыс. футов (762 м) над резиденцией королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзоре в целях обеспечения безопасности монарха, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

Запрет на полеты вблизи замка, в том числе в радиусе 1,4 мили (2,2 км), будет введен с 27 января. Следить за соблюдением новых норм будет диспетчерская служба управления. Если в бесполетную зону вторгнется воздушный объект, который не станет отвечать на вызов диспетчеров, на его перехват будут направлены истребители королевских ВВС.

25 декабря на территорию Виндзорского замка, где встречала Рождество Елизавета II, проник вооруженный мужчина. Правоохранители сообщили, что подозреваемый оказался на территории резиденции, но ему не удалось попасть ни в одно из расположенных там зданий. В Скотленд-Ярде добавили, что задержанный может страдать расстройством психики. Он был помещен в специализированное учреждение и находится под наблюдением врачей. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте.-0-