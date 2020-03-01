Вдова основателя Apple тратит многомиллиардное состояние мужа на благотворительность

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1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдова основателя американской корпорации Apple Стива Джобса заявила, что не оставит своим трем детям многомиллиардное наследство супруга, пишет The New York Times.
Она считает неправильным накапливать огромное состояние в руках одной семьи, а потому активно занимается благотворительностью.
Она отметила, что дети знают ее позицию и поддерживают ее.
По данным рейтинга миллиардеров Bloomberg, состояние Лорен Пауэлл Джобс - около $24 млрд. Она находится на 38-ой строчке в рейтинге богатейших людей мира.-0-