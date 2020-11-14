Вечеринка с участием 300 человек во Франции закончилась столкновениями с полицией

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая вечеринка, устроенная во время действия режима карантина в пригороде Парижа в ночь на субботу, завершилась столкновениями с полицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру парижской полиции.

"В ночь на субботу полиция прибыла в коммуну Жуанвиль-ле-Понн, где проходила вечеринка. 300 человек, присутствовавшие на ней, полностью игнорировали санитарные правила и были разогнаны силами правопорядка", - говорится в сообщении префектуры.

В результате столкновений один из гостей получил травму глаза и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

С 30 октября во Франции повторно введен режим самоизоляции. Из-за риска распространения коронавируса в стране запрещены массовые собрания людей. Штраф за нарушение правил карантина составляет €135.-0-