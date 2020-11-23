Ведущие авиакомпании выступили за замену карантина предполетным тестированием на COVID-19

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители таких ведущих авиакомпаний мира, как американская Delta Air Lines, британские British Airways и лоукостер EasyJet, считают необходимым заменить карантин, который должны соблюдать пассажиры по прибытии в ряд стран из-за пандемии коронавируса, на предполетное тестирование на COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Только так, по мнению руководства авиакомпаний, можно увеличить пассажиропоток в условиях кризисной ситуации, когда, по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери авиаперевозчиков в 2020 году составят $80 млрд.

"Тестирование перед полетом будет иметь решающее значение для открытия международных авиапутешествий, - заявил глава Delta Air Lines Эд Бастиан в интервью Financial Times. - До внедрения вакцины потребуется некоторое время, ведь придется решить огромную логистическую проблему иммунизации больших слоев населения мира".

Как отмечает исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен, в связи с созданием вакцин есть основания для оптимизма. "Однако никто не знает, как долго продлится эта пандемия и как быстро будут использоваться эти препараты", - подчеркнул он.

"Вакцины - отличная новость, и мы воодушевлены этим, но перспективы того, когда они будут использоваться, в каком масштабе и как это скажется на авиапутешествиях, пока неясны, - полагает глава BA Шон Дойл. - Очевидно, что нам нужно решение в краткосрочной перспективе, чтобы снова поспособствовать росту авиапутешествий". По оценке генерального директора корпорации Airbus Гийома Фори, вакцины станут широко доступны не раньше второго полугодия 2021-го. "Мы не можем дожидаться вакцин, необходимо проводить крупномасштабные тестирования, что позволило бы в некоторой степени восстановить пассажиропоток", - полагает он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 58,6 млн человек, около 1,4 млн умерли.-0-