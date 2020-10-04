Великобритания и ЕС проведут новый раунд переговоров по Brexit

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания и ЕС на следующей неделе проведут новый раунд переговоров об условиях торговли по Brexit в 2021 году. Об этом сообщило Reuters.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора британского премьера Бориса Джонсона и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн.

Стороны отметили, что за последние недели был достигнут прогресс, но остались и проблемы - особенно в сферах рыболовства, равных условий игры и управления.

Фон дер Ляйн и Джонсон поручили своим переговорщикам по Brexit Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту интенсивно работать, чтобы попытаться решить эти проблемы.-0-