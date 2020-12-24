Великобритания и ЕС согласовали все условия торговой сделки

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания и Евросоюз согласовали все условия сделки о формате будущих отношений и свободной торговле после Brexit. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения о партнерстве после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из сообщества. "Соглашение достигнуто. Это позволит избежать прерывания ключевых связей между Великобританией и ЕС и обеспечить справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства", - подчеркнула она.

По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, соглашение Евросоюза и Великобритании включает сохранение свободной торговли, безвизового перемещения, сбалансированного доступа к рынкам и морским ресурсам, возможность координации санкций. Стороны также обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. Однако Великобритания не согласилась на выработку общих с ЕС позиций по внешней политике и обороне и отказалась принимать участие в европейской программе студенческих обменов "Эразмус".

По итогам 2019 года объем товарооборота между Великобританией и ЕС составил примерно $900 млрд. Если соглашение, в котором оговорены новые нормы, так и не удалось бы заключить, то стороны были бы вынуждены с 1 января вести дела по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. По оценкам экспертов, в этом случае Великобританию в ближайшие несколько лет ждало бы снижение ВВП на 2% в год и повышение уровня безработицы до 8%.

Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года, договорившись о 11-месячном переходном периоде, в течение которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, который завершается 31 декабря и продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны были договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле, а в противном случае - вернуться к осуществлению торговли по правилам ВТО с применением квот, тарифов и осуществлением таможенных проверок.-0-