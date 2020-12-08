Великобритания начинает вакцинацию от COVID-19

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания сегодня начинает массовую вакцинацию от коронавируса, сообщает BBC .

Первыми вакцину получат представители групп риска - люди старше 80 лет, пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники.

Вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать людей из группы риска планируется к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения.

Всем привившимся выдадут сертификат о вакцинации - небольшую карточку, на которой будут указаны имя и фамилия, а также дата получения первой и второй инъекций.

Неделю назад британские власти первыми в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американская Moderna и британская AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее призвал население страны продолжать соблюдать ограничения и правила гигиены, несмотря на начавшуюся вакцинацию.-0-