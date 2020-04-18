Великобритания начнет производство вакцины от COVID-19, не прошедшей клинические испытания

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания начнет на следующей неделе производство вакцины от коронавируса нового типа, которая еще не прошла клинические исследования, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Дженнеровского института в Оксфорде Адриана Хилла.

По словам ученого, цель такого шага - произвести миллион доз вакцины к сентябрю и начать ее использование, если она докажет свою эффективность. "Пока эти испытания продолжаются, мы должны начать производство с риском, что тесты могут провалиться и никто не захочет [получить] произведенные дозы. Мы надеемся, что к сентябрю будет готово около миллиона доз", - сказал Хилл. Он оценивает шансы того, что новая вакцина окажется успешной, в районе 80%.

Вакцина, получившая название ChAdOx1 nCoV-19, производится на основе безобидного вируса шимпанзе, в который добавлена генетическая часть кода коронавируса. Подобная технология ранее уже доказала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям. Работы ведутся при поддержке правительства, которое выделило грант в размере $2,7 млн на испытания.

Ранее британское правительство объявило о намерении выделить в общей сложности $310 млн на создание вакцин от COVID-19. В пятницу в кабинете министров объявили о предоставлении $17,5 млн британским научным коллективам, ведущим работу над вакцинами и методами лечения COVID-19, а также изучающим свойства нового коронавируса. В общей сложности профинансировано 27 исследовательских проектов.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, в мире сейчас разрабатывается 70 потенциальных вакцин от COVID-19. По оценкам экспертов, до того как препарат пройдет испытания, докажет свою эффективность и поступит в производство и продажу, остается около года.-0-