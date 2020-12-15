Великобритания намерена ввести штрафы для Facebook, Google и Twitter до 10% их дохода

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие технологические компании, включая Facebook, YouTube и Twitter, могут быть оштрафованы в Великобритании до 10% от их глобального дохода, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

В соответствии с публикуемым правительственным законопроектом о безопасности в интернете технологические гиганты, подавляющая часть которых сосредоточена в США, должны оперативно удалять и ограничивать распространение незаконного контента. За невыполнение этих и других требований им грозят многомиллиардные штрафы. В случае предположительного применения такой меры в отношении Facebook взыскание достигало бы $7,1 млрд с учетом доходов компании в 2019 году, а с владельца YouTube - американской корпорации Google - взыскание превысило бы $16 млрд.

Новые правила, разработанные британским правительством после 18-месячных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, намечено применять ко всем сайтам, на которых размещен пользовательский контент, включая видеоигры и онлайн-магазины. Однако они не затрагивают комментарии читателей на новостных сайтах.

По словам министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливера Даудена, принятие данных мер необходимо в условиях возрастающей "ответственности в сфере технологий, чтобы защитить детей и уязвимых пользователей, восстановить доверие к этой отрасли и закрепить законодательные гарантии свободы слова".

В то же время правительство Великобритании не намеревается, по данным издания, требовать от таких сервисов, как WhatsApp и iMessage, взламывать свое шифрование, чтобы раскрыть содержимое сообщений.

Великобритания ранее объявила о введении с 2021 года правил регулирования деятельности крупных технологических компаний, чтобы не допустить злоупотребления ими своим доминирующим положением на рынке. В соответствии с новыми требованиями платформы, в том числе финансируемые за счет цифровой рекламы, обязаны быть более прозрачными в отношении предоставляемых ими услуг и использования данных потребителей.

Для введения этих правил и надзора над ними Лондон совместно с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) создает новое подразделение по работе с цифровыми рынками. Этот отдел, который в составе CMA начнет работу в апреле 2021 года, будет наделен полномочиями приостанавливать, блокировать и отменять решения технологических гигантов, обязывать их предпринимать определенные действия в соответствии с кодексом поведения и подвергать их финансовым санкциям за несоблюдение правил.-0-