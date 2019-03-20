Великобритания направила ЕС запрос о переносе Brexit на 30 июня

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания направила ЕС запрос о переносе даты Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. Об этом говорится в письме премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй председателю Европейского совета Дональду Туску, опубликованном британским изданием The Guardian .

В письме Тереза Мэй ссылается на статью 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе, предусматривающую возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета. Глава британского правительства также отметила, что готова обсудить возможность переноса даты Brexit во время плановой встречи глав государств и правительств ЕС, которая состоится в Брюсселе 21 марта.

До настоящего времени руководство Великобритании не согласовало проект сделки с Евросоюзом по Brexit. Соглашение, предложенное Терезой Мэй, дважды выносилось на голосование в парламенте - в январе и марте 2019 года - и оба раза было отвергнуто большинством депутатов. Премьер-министр страны и ее сторонники рассчитывали перед саммитом ЕС, который пройдет 21-22 марта, в третий раз вынести проект на голосование. Однако спикер Джон Беркоу во время дебатов в парламенте 18 марта официально заявил, что по традиции, начало которой положено в 1604 году, в течение одной сессии парламента нельзя повторно выносить на рассмотрение уже отклоненный законопроект. Это означает, что документ должен претерпеть сущностные изменения, прежде чем снова будет представлен депутатам.-0-