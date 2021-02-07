7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави заявил в интервью Sky News, что Великобритания не планирует вводить паспорт вакцинированного, призванный позволить привитым от коронавируса британцам путешествовать за рубеж, сообщает РИА Новости.

Газета Times на этой неделе сообщала со ссылкой на свои источники, что правительство Великобритании планирует ввести в стране паспорт вакцинированного, и британские чиновники уже начали работу над ними. Источники газеты в туристической отрасли подчеркивали, что если туристы из Британии смогут предоставить доказательства вакцинации от коронавируса, то в мае их может принять Греция.

Сегодня Надим Захави отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Британия возможность введения подобных паспортов. "Во-первых, мы не знаем, как именно вакцины влияют на передачу вируса. Во-вторых, это было бы дискриминационно, и я думаю, что было бы правильно сделать так, чтобы люди проходили вакцинацию, потому что они этого хотят, а не потому, что это стало в некотором роде обязательным из-за паспорта", - пояснил министр.

По его словам, если в каких-то странах требуется предоставить ту или иную форму доказательства о прохождении вакцинации, то такой документ британцы могут попросить у лечащего врача. "Но мы не планируем вводить паспорта в Великобритании", - отметил Надим Захави.

Ранее ввести так называемый паспорт вакцинированного предложили туристические и транспортные компании Британии, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес. Премьер-министр страны Борис Джонсон дважды исключал выдачу таких паспортов, объясняя это созданием условий неравенства и ограничений и заявляя "у нас в стране мы так не поступаем". Исключил выдачу паспортов иммунизации и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. В январе Надим Захави также подтвердил, что Британия не будет вводить паспорта иммунизации для привившихся от коронавируса жителей Соединенного Королевства.-0-