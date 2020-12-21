Великобритания немедленно сообщила ВОЗ о новой разновидности коронавируса - Джонсон

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания проинформировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), что обнаруженная в Англии новая разновидность коронавируса передается более высокими темпами, как только правительство получило эту информацию. Об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

"Я хочу сказать нашим международным друзьям и партнерам, что мы понимаем вашу обеспокоенность. Как только мы в британском правительстве получили информацию о быстрой передаче нового штамма вируса, мы передали все необходимые данные ВОЗ и приняли быстрые и решительные меры на следующий день, чтобы замедлить передачу новой разновидности внутри Великобритании", - сказал Борис Джонсон.

По его словам, Великобритания понимает обеспокоенность партнеров по поводу нового вида коронавируса. "Мы будем работать с нашими коллегами и друзьями по всему миру, как и вначале, чтобы разработать новые препараты, новые вакцины", - отметил глава британского правительства и добавил, что с момента вакцинации 8 декабря первую дозу вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech в Великобритании получили более полумиллиона человек.

Кроме того, премьер-министр Соединенного Королевства обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном возобновление прерванного грузового сообщения. Вместе с тем Борис Джонсон не пояснил, какие меры правительство предприняло, чтобы попытаться убедить другие страны возобновить транспортное сообщение с королевством, а также когда страна сможет выйти из создавшейся изоляции.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса стал причиной вспышки заболевания, зафиксированной в последние дни на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса до 70% более заразная, нежели известный до этого штамм. В связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии 20 декабря был введен более жесткий локдаун. Некоторые страны заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.-0-