Великобритания одобрила вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания одобрила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования, сообщает ВВС.

Британское Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) заявило, что вакцина, которая, по данным разработчиков, обеспечивает 95-процентную защиту от COVID-19, безопасна для использования.

Вакцинация людей, относящихся к группам высокого риска, может начаться в считанные дни.

Великобритания уже заказала 40 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 20 млн человек (по две прививки каждому). Первые дозы вакцины прибудут в Великобританию в ближайшие дни.

Эксперты отмечают, несмотря на вакцинацию, людям все равно нужно сохранять бдительность и соблюдать противоэпидемические правила, чтобы остановить распространение болезни.

1 декабря стало известно, что немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer направили в Европейское агентство по лекарственным препаратам заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19. Новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.-0-